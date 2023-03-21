Ультрасовременное здание было спроектировано архитектором Роном Голдманом. Его точная стоимость составляет 21 миллион долларов.

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Что посмотреть внутри

Общая площадь недвижимости – около 325 квадратных метров. Это двухэтажный дом, вмещающий четыре спальни и три ванные комнаты. Все окна в доме – панорамные, а двери – прозрачные. Это дает возможность насладиться невероятным видом на океан.

Через панорамные окна прекрасно видны океан / Фото Sterling Reed

Также здесь есть огромный балкон и приватная терраса. Не так давно установили солнечные панели и зарядные устройства для электромобилей.

Роскошный дом в современном стиле / Фото Sterling Reed

Здесь снимали "Схватку" 1995 года

Коварный преступник может позволить себе один из самых красивых домов Малибу на берегу океана. По крайней мере, это увидели зрители в криминальном триллере 1995 года "Схватка".

Этот дом в фильме использовался в качестве резиденции преступника, которого сыграл Роберт Де Ниро. Детективом полиции Лос-Анджелеса, который преследовал Де Ниро, был Аль Пачино.

Написанный и снятый Майклом Манном в 1995 году, "Схватка" считается одним из лучших криминальных фильмов кино. Это был первый раз, когда Де Ниро и Пачино снимались на одной сцене.