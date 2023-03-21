Жити біля океану: скільки коштує будинок на узбережжі в Малібу

У Малібу продають розкішний будинок, що розміщений на березі океану. Вартість нерухомості перевищує не один десяток мільйонів доларів.

Ультрасучасний будинок був спроєктований архітектором Роном Голдманом. Його точна вартість становить 21 мільйон доларів.

Зверніть увагу Усупереч війні: скільки новобудов ввела в експлуатацію КН РІЕЛ протягом 2022 року

Що можна побачити всередині

Загальна площа нерухомості – близько 325 квадратних метрів. Це двоповерховий будинок, що вміщує чотири спальні та три ванні кімнати. Усі вікна в помешканні – панорамні, а двері – прозорі. Це дає можливість насолодитися неймовірним виглядом на океан.

Через панорамні вікна чудово видно океан / Фото Sterling Reed

Також тут є величезний балкон і приватна тераса. Нещодавно встановили сонячні панелі та зарядні пристрої для електромобілів.

Розкішний дім у сучасному стилі / Фото Sterling Reed

Тут знімали "Сутичку" 1995 року

Підступний злочинець може дозволити собі один із найкрасивіших будинків Малібу на березі океану. Принаймні це побачили глядачі в кримінальному трилері 1995 року "Сутичка" або "Спека".

Цей будинок у фільмі використовувався як резиденція злочинця, якого зіграв Роберт Де Ніро. Детективом поліції Лос-Анджелеса, який переслідував Де Ніро був Аль Пачіно.

Написаний і знятий Майклом Манном у 1995 році, "Спека" вважається одним із найкращих кримінальних фільмів кіно. Це був перший раз, коли Де Ніро та Пачіно знімалися в одній сцені.