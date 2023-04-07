Валлійський кам'яний будинок не продавали понад 40 років. Зараз він доступний за 1,75 мільйона фунтів стерлінгів.

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Будинок біля "прихованої перлини"

Біля помешкання на схилі пагорба відкривається панорамний вид на море, пляж і гольф-клуб, а також власні сади та території площею 2,24 акра. Потенційні покупці також матимуть доступ до пляжу Самсона, що належить до Національного фонду та вважається прихованою перлиною в цьому районі.



Краєвиди біля дому Glaslyn / Фото Strutt & Parker

Нинішні власники придбали нерухомість у 1980 році, тоді ж зробили капітальний ремонт. З того часу Glaslyn був улюбленим і дуже особливим домом для трьох поколінь однієї сім’ї понад 40 років.

У будинку є чотири спальні, дві ванні кімнати, вітальня, їдальня, кухня, підсобна кімната, музична кімната й окремий туалет. Зовні є додаткова комора, оригінальна теплиця та житловий простір на свіжому повітрі з вбудованим барбекю.



У будинку є окрема їдальня / Фото Strutt & Parker

"Душову кімнату на першому поверсі встановили у 2021 році, а кухню перемістили та облаштували французькими дубовими панелями під гранітними робочими поверхнями", – зазначено в оголошенні.



Вітальня з оригінальними квітковими меблями та шторами / Фото Strutt & Parker