Валлийское каменное здание не продавали более 40 лет. Сейчас он доступен за 1,75 миллионов фунтов стерлингов.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Дом возле "скрытой жемчужины"

Возле дома на склоне холма открывается панорамный вид на море, пляж и гольф-клуб, а также собственные сады и территории площадью 2,24 акра. Потенциальные покупатели также будут иметь доступ к пляжу Самсона, который принадлежит Национальному фонду и считается скрытой жемчужиной в этом районе.



Пейзажи возле дома Glaslyn / Фото Strutt & Parker

Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 1980 году, тогда же произвели капитальный ремонт. С тех пор Glaslyn был любимым и очень особенным домом для трех поколений одной семьи более 40 лет.

В доме есть четыре спальни, две ванные комнаты, гостиная, столовая, кухня, подсобная комната, музыкальная комната и отдельный туалет. Снаружи есть дополнительная кладовка, оригинальная теплица и жилое пространство на свежем воздухе со встроенным барбекю.



В доме есть отдельная столовая / Фото Strutt & Parker

"Душевую комнату на первом этаже установили в 2021 году, а кухню переместили и обустроили французскими дубовыми панелями под гранитными рабочими поверхностями", – отмечено в объявлении.



Гостиная с оригинальной цветочной мебелью и шторами / Фото Strutt & Parker