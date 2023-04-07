Дім з неймовірними краєвидами: продають будинок біля "прихованої перлини"

Будинок під назвою Glaslyn був на ринку до цього лише двічі. Він розташований на схилі погорба, звідки відкривається неймовірний краєвид на "приховану перлину".

Валлійський кам'яний будинок не продавали понад 40 років. Зараз він доступний за 1,75 мільйона фунтів стерлінгів.

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Будинок біля "прихованої перлини"

Біля помешкання на схилі пагорба відкривається панорамний вид на море, пляж і гольф-клуб, а також власні сади та території площею 2,24 акра. Потенційні покупці також матимуть доступ до пляжу Самсона, що належить до Національного фонду та вважається прихованою перлиною в цьому районі.



Краєвиди біля дому Glaslyn / Фото Strutt & Parker

Нинішні власники придбали нерухомість у 1980 році, тоді ж зробили капітальний ремонт. З того часу Glaslyn був улюбленим і дуже особливим домом для трьох поколінь однієї сім’ї понад 40 років.

У будинку є чотири спальні, дві ванні кімнати, вітальня, їдальня, кухня, підсобна кімната, музична кімната й окремий туалет. Зовні є додаткова комора, оригінальна теплиця та житловий простір на свіжому повітрі з вбудованим барбекю.



У будинку є окрема їдальня / Фото Strutt & Parker

"Душову кімнату на першому поверсі встановили у 2021 році, а кухню перемістили та облаштували французькими дубовими панелями під гранітними робочими поверхнями", – зазначено в оголошенні.



Вітальня з оригінальними квітковими меблями та шторами / Фото Strutt & Parker