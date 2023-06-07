Дім збудували зовсім нещодавно – у 2021 році. Власники зізнаються, що встигли зробити ремонт до значного зростання цін на матеріали.

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Розкіш у простоті

Подружжя Хардерсів розповіло, їх на дизайн будинку їх надихнули подорожі на Балі. Саме на тенденції нерухомості на острові вони опиралися.

Сучасна кухня / Фото Realestate

"Зазвичай австралійський дім – це весь будинок спереду, а потім задній двір, тому ми просто хотіли, щоб кожна кімната була близько до двору", – кажуть власники.

Дві спальні, кімната відпочинку та ванна кімната розташовані нагорі, ще одна спальня та ванна кімната розміщені внизу.

Світла мінімалістична спальня / Фото Realestate

У спальнях є приватний балкон, величезна гардеробна та окрема ванна кімната, про яку можна тільки мріяти.

"Ми закохалися в будинок, тому що тут так тихо, так спокійно. Ми ходили цією вулицею близько року, а потім одного разу їхали повз і побачили агента, який забивав табличку. Я пригадую, що ми відгукнулися в той же день", – розповідають Хардерси. Дім згодом виставлять на аукціон.



Деталі у ванній кімнаті / Фото Realestate