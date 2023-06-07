Дом построили совсем недавно – в 2021 году. Владельцы признаются, что успели сделать ремонт до значительного роста цен на материалы.

Обратите внимание КН РИЭЛ пополнила портфель реализуемых домов в Киеве: особенности ЖК Ok'Land

Роскошь в простоте

Супруги Хардерсов рассказали, что их на дизайн дома их вдохновили путешествия на Бали. Именно на тенденции недвижимости на острове они опирались.

Современная кухня / Фото Realestate

"Обычно австралийский дом – это весь дом спереди, а затем задний двор, поэтому мы просто хотели, чтобы каждая комната была близко ко двору", – говорят владельцы.

Две спальни, комната отдыха и ванная расположены наверху, еще одна спальня и ванная расположены внизу.

Светлая минималистическая спальня / Фото Realestate

В спальнях есть частный балкон, огромная гардеробная и отдельная ванная, о которой можно только мечтать.

"Мы влюбились в дом, потому что здесь так тихо, так спокойно. Мы ходили по этой улице около года, а потом однажды ехали мимо и увидели агента, который забивал табличку. Я помню, что мы откликнулись в тот же день", – рассказывают Хардерсы. Дом впоследствии выставят на аукцион.



Детали в ванной комнате / Фото Realestate