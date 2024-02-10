Два роки тому будинок придбала сім'я інвесторів за 26,5 мільйонів доларів. Торік чоловік з дружиною його відремонтували, витративши на це 880 тисяч доларів. Нерухомість справді розкішна, тому за словами агентів вартує цих коштів.

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Один із найексклюзивніших будинків у районі Палм-Біч

Будинок під назвою Karala має 460 квадратних метрів внутрішньої площі на двох рівнях. Житло вміщує шість спалень, шість ванних кімнат і гараж на чотири авто. Дизайн будинку Pacific Rd зроблений у стилі французької провінційної садиби з мармуровою кухнею, критою лоджією над пейзажним басейном, високими стелями, двосторонньою ванною.

Мінімальна вартість оренди такого будинку була мінімум 30 тисяч доларів на тиждень. З додатковими послугами, як от робота особистих кухарів та прибиральників, ціна підіймалася до 50 тисяч доларів на тиждень.

Неймовірна власність біля тихоокеанського берега / Фото Realestate

Подружжя вже не вперше купує будинки для інвестицій у цьому районі. У 2018 році вони купили тут житло вперше за 15 мільйонів доларів. Через чотири роки вони перепродали його за 27,5 мільйона доларів. На той час це був рекорд у районі Північних пляжів.

Наразі найдорожчий будинок, який вдалося продати у Палм-Біч, коштував 40 мільйонів доларів. Його придбав відомий місцевий яхтсмен.