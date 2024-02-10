Два года назад дом приобрела семья инвесторов за 26,5 миллионов долларов. В прошлом году муж с женой его отремонтировали, потратив на это 880 тысяч долларов. Недвижимость действительно роскошная, поэтому по словам агентов стоит этих средств.

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Один из самых эксклюзивных домов в районе Палм-Бич

Дом под названием Karala имеет 460 квадратных метров внутренней площади на двух уровнях. Жилье вмещает шесть спален, шесть ванных комнат и гараж на четыре авто. Дизайн дома Pacific Rd сделан в стиле французской провинциальной усадьбы с мраморной кухней, крытой лоджией над пейзажным бассейном, высокими потолками, двусторонней ванной.

Минимальная стоимость аренды такого дома была минимум 30 тысяч долларов в неделю. С дополнительными услугами, вроде работы личных поваров и уборщиков, цена поднималась до 50 тысяч долларов в неделю.

Невероятная собственность у тихоокеанского берега / Фото Realestate

Супруги уже не впервые покупают дома для инвестиций в этом районе. В 2018 году они купили здесь жилье впервые за 15 миллионов долларов. Через четыре года они перепродали его за 27,5 миллиона долларов. В то время это был рекорд в районе Северных пляжей.

Сейчас самый дорогой дом, который удалось продать в Палм-Бич, стоил 40 миллионов долларов. Его приобрел известный местный яхтсмен.