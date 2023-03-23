Будинок поруч із Сарою Джессікою Паркер продали за величезну суму: яка вартість

Історичний таунхауз у Вест-Віллиджі розміщений біля величезного особняка Сари Джесіки Паркер і Метью Бродеріка. Нещодавно його продали за колосальну суму.

Таунхаус у стилі грецького Відродження з червоної цегли продали за 26, 75 мільйона доларів. Раніше він продавався й за більшу суму – 34,5 мільйона доларів у 2018 році. Як зазначали тоді в оголошенні, "будівля має неймовірну висоту стелі, великі вікна та один із найбільших садів у селі".

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Будинок на "найбажанішій вулиці у Вест-Віллиджі"

Таунхауз побудували в 1884 році на площі понад 740 метрів квадратних. Він вміщує сім спалень, сім ванн. Хоча будинок перетворений на багатоквартирну будівлю, "він готовий повернутися до статусу односімейного особняка".

Візуалізація будинку, що розміщений біля житла Сари Джессіки Паркер / Фото Dolly Lenz Real Estate

Будинок розміщений на одній із "найбажаніших вулиць у Вест-Віллиджі".

Це гарний, спокійний квартал з історичними особняками, що нагадують Лондон, а знаменитості зі списку A лише більше приваблюють людей,

– сказала брокерка Дженні Ленц, яка продала чотири будинки в кварталі.

Серед інших мешканців вулиці – колишній заступник мера з питань житлово-комунального господарства та економічного розвитку та колишній комісар департаменту збереження та розвитку житла Нью-Йорка.