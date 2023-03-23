Таунхаус в стиле греческого Возрождения из красного кирпича продали за 26,75 миллиона долларов. Ранее он продавался и за большую сумму – 34,5 миллионов долларов в 2018 году. Как отмечали тогда в объявлении, "здание имеет невероятную высоту потолка, большие окна и один из самых больших садов в деревне".

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Дом на "самой желанной улице в Вест-Виллидже"

Таунхауз построили в 1884 году на площади более 740 квадратных метров. Он вмещает семь спален, семь ванн. Хотя дом превращен в многоквартирное здание, "он готов вернуться к статусу односемейного особняка".

Визуализация дома, расположенного возле жилья Сары Джессики Паркер / Фото Dolly Lenz Real Estate

Дом расположен на одной из самых "желательных улиц в Вест-Виллидже".

Это красивый, спокойный квартал с историческими особняками, напоминающими Лондон, а знаменитости из списка A лишь больше привлекают людей,

– сказала брокер Дженни Ленц, которая продала четыре дома в квартале.

Среди других жителей – бывший заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и экономического развития и бывший комиссар департамента по сохранению и развитию жилья Нью-Йорка.