Це унікальне місце, де можна "сховатися від світу" на кілька днів. Водночас будинок дуже комфортний, там може проживати сім'я.

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Будинок-бункер

Це односімейний будинок із двома спальнями та двома ванними кімнатами. Житлова проща становить понад 220 квадратних метрів.

Цей будинок, розташований у красивій і найкращій частині Саладо, був продуманий та майстерно спроєктований для антикварів. Будинок робили на замовлення,

– розповіла агентка.

Тут є велика кухня та прибудований гараж. Можна милуватися краєвидами на ставок і сезонний струмок.

У Техасі продають будинок-бункер / Фото New York Post

Будинок рекламують як "здатний для відключення від електромережі", вказують наявність колодязя, двох резервуарів для зберігання, двох резервуарів для дощової води, водонагрівача, трьох закопаних баків з пропаном, сонячних панелей, генератора.

Якщо майбутні власники захочуть вийти за межі свого бункера, вони можуть поїхати на поле для гольфу Мілл-Крік. До нього їхати декілька хвилин.