Это уникальное место, где можно "спрятаться от мира" на несколько дней. В то же время дом очень комфортен, там может проживать семья.

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Дом-бункер

Это односемейный дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Жилищное паломничество составляет более 220 квадратных метров.

Этот дом, расположенный в красивейшей и лучшей части Саладо, был продуман и искусно спроектирован для антикваров. Дом делали по заказу,

– рассказала агентка.

Здесь есть большая кухня и пристроенный гараж. Можно любоваться видами на пруд и сезонный ручей.

В Техасе продают дом-бункер / Фото New York Post

Дом рекламируют как "способный для отключения от электросети", указывают наличие колодца, двух резервуаров для хранения, двух резервуаров для дождевой воды, водонагревателя, трех закопанных баков с пропаном, солнечных панелей, генератора.

Если будущие владельцы захотят выйти за пределы своего бункера, они могут уехать на поле для гольфа Милл-Крик. До него ехать несколько минут.