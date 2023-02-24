У Техасі продають будинок-бункер: який він має вигляд

У техаському місті Саладо виставили на продаж будинок, занурений під землю. Його вартість становить 425 тисяч доларів.

Це унікальне місце, де можна "сховатися від світу" на кілька днів. Водночас будинок дуже комфортний, там може проживати сім'я.

Зверніть увагу Стабільний дохід у нестабільних умовах: чому зараз найкращий час інвестувати в новобудови Львова

Будинок-бункер

Це односімейний будинок із двома спальнями та двома ванними кімнатами. Житлова проща становить понад 220 квадратних метрів.

Цей будинок, розташований у красивій і найкращій частині Саладо, був продуманий та майстерно спроєктований для антикварів. Будинок робили на замовлення,

– розповіла агентка.

Тут є велика кухня та прибудований гараж. Можна милуватися краєвидами на ставок і сезонний струмок.

У Техасі продають будинок-бункер / Фото New York Post

Будинок рекламують як "здатний для відключення від електромережі", вказують наявність колодязя, двох резервуарів для зберігання, двох резервуарів для дощової води, водонагрівача, трьох закопаних баків з пропаном, сонячних панелей, генератора.

Якщо майбутні власники захочуть вийти за межі свого бункера, вони можуть поїхати на поле для гольфу Мілл-Крік. До нього їхати декілька хвилин.