Якщо не подивитися на цей будинок всередині, тоді точно не зрозуміло, чому він коштує аж 2 мільйони доларів. Унікальне житло розташоване в маленькому містечку, де проживає 500 осіб, але привернуло увагу всіх потенційних покупців на американському ринку.

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Скромний наземний будинок, що розширений під землею

"Це найунікальніша нерухомість у Міссурі. Ніхто ніколи не запідозрив би, що будинок має 930 квадратів, просто вони під землею", – поділилася місцева агентка з нерухомості.

Будинок віддалений від усіх інших у містечку / Фото Take Off Drone Productions

Усередині будинку, що самотньо стоїть у полі поруч із жовтим транспортним контейнером, є промислові сходи, що ведуть у широке помешкання під землею. У бункері є дві ванні кімнати, кухня, звуконепроникна музична студія, кімната для басейну, зона відпочинку з 5-метровими стелями, тренажерний зал і приміщення для кількох спалень.

Справжнє помешкання облаштували під землею / Фото Take Off Drone Productions

Це особливе житло збудували у 1960-х роках не за маленькі кошти. Зараз ця сума становила б понад 34 мільйони доларів. В оголошенні пишуть, що ця власність "постає справжнім свідченням далекоглядного планування".