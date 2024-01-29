Если не посмотреть на этот дом внутри тогда точно не понятно почему он стоит 2 миллиона долларов. Уникальное жилье расположено в маленьком городке, где проживает 500 человек, но привлекло внимание всех потенциальных покупателей на американском рынке.

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Скромный наземный дом расширен под землей

"Это самая уникальная недвижимость в Миссури. Никто никогда не заподозрил бы что дом имеет 930 квадратов просто они под землей", – поделилась местная агентка по недвижимости.

Дом удален от всех других в городе / Фото Take Off Drone Productions

Внутри дома одиноко стоящего в поле рядом с желтым транспортным контейнером имеется промышленная лестница ведущая в широкое жилье под землей. В бункере есть две ванные комнаты.

Настоящее жилье обустроили под землей / Фото Take Off Drone Productions

Это особое жилье построили в 1960-х годах не на маленькие средства. Сейчас эта сумма составила бы более 34 миллионов долларов. В объявлении пишут, что эта собственность "появляется подлинным свидетельством дальновидного планирования".