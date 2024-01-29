Маленький будиночок з великим сюрпризом: ви навіть не здогадуєтесь, що є всередині

Цей крихітний на вигляд будиночок у містечку Поло, штату Міссурі, назвали халупою. Зовні це справді так, але, зазирнувши всередину, ви побачите "підземний сюрприз", після чого зміните думку.

Якщо не подивитися на цей будинок всередині, тоді точно не зрозуміло, чому він коштує аж 2 мільйони доларів. Унікальне житло розташоване в маленькому містечку, де проживає 500 осіб, але привернуло увагу всіх потенційних покупців на американському ринку.

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Скромний наземний будинок, що розширений під землею

"Це найунікальніша нерухомість у Міссурі. Ніхто ніколи не запідозрив би, що будинок має 930 квадратів, просто вони під землею", – поділилася місцева агентка з нерухомості.

Будинок віддалений від усіх інших у містечку / Фото Take Off Drone Productions

Усередині будинку, що самотньо стоїть у полі поруч із жовтим транспортним контейнером, є промислові сходи, що ведуть у широке помешкання під землею. У бункері є дві ванні кімнати, кухня, звуконепроникна музична студія, кімната для басейну, зона відпочинку з 5-метровими стелями, тренажерний зал і приміщення для кількох спалень.

Справжнє помешкання облаштували під землею / Фото Take Off Drone Productions

Це особливе житло збудували у 1960-х роках не за маленькі кошти. Зараз ця сума становила б понад 34 мільйони доларів. В оголошенні пишуть, що ця власність "постає справжнім свідченням далекоглядного планування".