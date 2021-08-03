Будинок, де виріс Курт Кобейн, визнали культурною пам'яткою: у чому причина
Джерело:Dazed
У США будинок, в якому виріс лідер групи Nirvana Курт Кобейн, внесли до "Реєстру спадщини" й визнали пам'яткою культури. Об'єкт розташований у місті Абердин (штат Вашингтон).
Невелика будівля була побудована у 1923 році. Що в ній особливого і як вона виглядає – читайте далі.
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Що відомо про будинок
Як повідомив Департамент археології та збереження історичної спадщини штату Вашингтон, одноповерховий будинок, визнаний пам'ятником культури, був побудований у 1923 році. Це невелика будівля з горищем. Курт Кобейн проживав у ньому в період з 1968 по 1984-й рік.Курт Кобейн був знайдений мертвим у своєму будинку в Сіетлі (штат Вашингтон) 8 квітня 1994 року.
У 2018 році Лі Бекон купив будинок у сім'ї Курта Кобейна. Він відреставрував будову та обставив її оригінальними меблями. В планах у нового власника – відтворити первинний зовнішній вигляд будівлі.
Ми хочемо зробити цей будинок даниною поваги молодості та кар'єрі Курта, з музейними деталями,
– сказав Бекон.
Будинок, де виріс Курт Кобейн / Фото Thayne Tuason, Wikimedia Commons
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Що буде з об'єктом даліВажливо! Визнання об'єкта культурною спадщиною не приносить фінансового доходу, проте впливає на туристичну та інвестиційну привабливість.
Лі Бекон планує проводити екскурсії будинком з весни 2022 року. Цю ідею підтримала сестра Курта Кобейна – Кім. Вона заявила про готовність брати участь у проєкті.
Нагадаємо, раніше на продаж виставили будинок у Лос-Анджелесі, який належав Курту Кобейну. У ньому музикант жив разом з коханою Кортні Лав у 90-х роках.