До рейтингу потрапили 5 регіонів в п'яти різних країнах. Які саме – читайте далі.

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Які країни та регіони потрапили до переліку

Кампобассо, Італія

Згідно з дослідженням, місто Кампобассо є найбільш сонячною локацією в Європі, де можна вигідно придбати житлову нерухомість. В середньому будинок тут обійдеться 34 823 євро (1,11 мільйона гривень), а кількість сонячного світла складе 224 години на місяць.

Бейра-Байша, Португалія

Бейра-Байша – провінція Португалії. Середня ціна будинку тут становить близько 60 тисяч євро (1,9 мільйона гривень), сонячне світло – у середньому 262 години на місяць.

Провінція Бейра-Байша посіла друге місце в рейтингу / Фото portuguesa

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Леон, Іспанія

Історичне місто Леон, яке розташовано неподалік від Кантабрійських гір, потрапило до рейтингу завдяки 258 годинам сонячного світла на місяць. Купити житло тут можна за 111 тисяч євро (3,5 мільйона гривень).

Ласіті, острів Крит

Ласіті – мальовниче місце на сході острова Крит. В середньому за житло тут доведеться віддати 151 384 євро (4,8 мільйона гривень). Жителі Ласіті отримують 258 годин сонячного світла в місяць.

Майєнн, Франція

Комуна Майєнн розташована на північному заході країни. Будинок тут можна купити за 103 140 євро (4,15 мільйона гривень). Кількість сонячних годин на місяць – 164.

Французький Майєнн посів п'яту сходинку в рейтингу / Фото Pixabay