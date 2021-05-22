Ріэлтори оцінили нерухомість в 998 тисяч доларів. Як виглядає будинок зірки, яка покінчила життя самогубством у 1994 році, – дивіться нижче.

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Курт Кобейн і Кортні Лав з дочкою / Фото sothebysrealty

Що відомо про будинок

Площа зіркової нерухомості – 228 квадратних метрів.

Застарілий будинок Кобейна оцінили в 998 тисяч доларів / Фото sothebysrealty

В особняку є двоповерхова вітальня з відкритими сходами та чотирма дверима, які ведуть на терасу.

Простора вітальня має вихід на терасу​ / Фото sothebysrealty

У житлі практично немає меблів / Фото sothebysrealty

На другому поверсі розташовані дві спальні, а на нижньому рівні – ще одна.

Житло зірки знаходиться в аварійному стані, там ведеться ремонт / Фото sothebysrealty

Також в будинку є три ванні кімнати.

Будинок було збудовано у 1921 році. Наразі він знаходиться в аварійному стані, тому там ведуться ремонтні роботи.

Всього у будинку – 3 спальні​ / Фото sothebysrealty

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Біля зіркової вілли є бічний двір із зеленими насадженнями.

Сад біля будинку також вимагає догляду / Фото sothebysrealty

Нагадаємо, у травні 2021 року на аукціон Iconic Auctions виставили волосся Курта Кобейна. Лот було продано за 14 145 доларів (388 тисяч гривень).