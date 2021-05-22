Ріэлтори оцінили нерухомість в 998 тисяч доларів. Як виглядає будинок зірки, яка покінчила життя самогубством у 1994 році, – дивіться нижче.
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Курт Кобейн і Кортні Лав з дочкою / Фото sothebysrealty
Що відомо про будинок
Площа зіркової нерухомості – 228 квадратних метрів.
Застарілий будинок Кобейна оцінили в 998 тисяч доларів / Фото sothebysrealty
В особняку є двоповерхова вітальня з відкритими сходами та чотирма дверима, які ведуть на терасу.
Простора вітальня має вихід на терасу / Фото sothebysrealty
У житлі практично немає меблів / Фото sothebysrealty
На другому поверсі розташовані дві спальні, а на нижньому рівні – ще одна.
Житло зірки знаходиться в аварійному стані, там ведеться ремонт / Фото sothebysrealty
Також в будинку є три ванні кімнати.
Всього у будинку – 3 спальні / Фото sothebysrealty
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Біля зіркової вілли є бічний двір із зеленими насадженнями.
Сад біля будинку також вимагає догляду / Фото sothebysrealty
Нагадаємо, у травні 2021 року на аукціон Iconic Auctions виставили волосся Курта Кобейна. Лот було продано за 14 145 доларів (388 тисяч гривень).