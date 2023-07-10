Інтер'єр дуже стильний: зазирніть у творчий дім дизайнера із секретним підвалом

У Річмонді, Австралія, продають "еклектичний" 133-річний будинок колишнього стиліста та дизайнера інтер'єрів. Житло має секретний підвал, вхід до якого зовсім не видно іншим людям.

Житло збудували ще в 1890 році, та він вже довго не з'являвся на ринку. Дім продають вперше за більш ніж 30 років.

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"Електричний" будинок творчої особистості

Помешкання має два поверхи та терасу. За класичним цегляним фасадом ховається багато оригінального та цікавого. У кожній кімнаті є багато творів мистецтва та предметів колекціонування, які додають його сільському шарму.

У вітальні, як і в багатьох інших кімнатах, зберегли непокриті цегляні стіни. Вони ефектно виглядають на тлі акцентної стіни кольору електрик та оригінального каміна.

Особливе помешкання з яскравим інтер'єром / Фото Jellis Craig

До вітальні примикає сонячна кухня зі старовинними дерев'яними шафами, які створюють відчуття сільського фермерського будинку, а також – обідня зона з яскравими помаранчевими стінами. Під сходами розміщений люк, що веде до прихованого підвалу, який можна використовувати як комору або сховище для вина.

Розглядаючи інтер'єр, ви можете одразу помітити, що він особливий. Виникає відчуття, наче кожен куточок має свою історію. На другому поверсі є дві спальні та ванна кімната.

Орієнтовна вартість нерухомості становить від 2,3 до 2,5 мільйона доларів напередодні аукціону 29 липня.