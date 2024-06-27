ЗМІ зняли будинок Монатіка, де він проживає разом із сім'єю, з дрона. Він має дуже простий екстер'єр, але стильний і сучасний дизайн усередині, передає Нерухомість 24.

Читайте також Будинок за кордоном, квартира в Києві: де живуть футболісти збірної України

Який вигляд має заміський будинок Монатіків

На відео видно, що співак має садибу, яка розташована на розі двох вулиці. Зовні будинок справді дуже простий, зі світлими стінами та звичайним темним дахом.



Будинок Дмитра Монатіка / Скриншот відео

Якщо ж подивитися на фото та відео, які публікувало саме подружжя Монатіків, то стає зрозуміло, що вся краса ховається всередині. Наприклад, вітальня має дуже високу стелю, панорамні вікна та світлі стіни, окрасою яких є твори мистецтва.

Монатіки опублікували світлини зсередини / Фото з інстаграм-сторінок Дмитра та Ірини

Зокрема, одразу привертає увагу величезна картина в яскравих відтінках, яка, безперечно, є акцентом у нейтральному інтер'єрі.



Співак танцює з дітьми у вітальні / Скриншот відео з інстаграму Дмитра Монатіка

Надворі пара облаштувала критий басейн, батут і дитячий майданчик. На задньому дворі є ще одна будівля, яка, імовірно, є гостьовим будиночком.

На сайті забудовника Ірина Монатік залишила такий відгук: "Хочеться поспішати з такого улюбленого Києва в цю тишу, вийти на гарну терасу і вже нікуди не поспішати, насолоджуючись усім навколо! Дякую Вам, прекрасна сім'я, яка одного разу змінила наше життя. Вже мріємо про більший будинок".

За даними ЗМІ, ділянку площею 12 соток співак купив приблизно 8 років тому. У 2021 році її оцінювали в 75 тисяч доларів.