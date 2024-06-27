СМИ сняли дом Монатика, где он проживает вместе с семьей, с дрона. Он имеет очень простой экстерьер, но стильный и современный дизайн внутри, передает Недвижимость 24.

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Как выглядит загородный дом Монатиков

На видео видно, что певец имеет усадьбу, которая расположена на углу двух улиц. Внешне дом действительно очень простой, со светлыми стенами и обычной темной крышей.



Дом Дмитрия Монатика / Скриншот видео

Если же посмотреть на фото и видео, которые публиковали именно супруги Монатики, то становится понятно, что вся красота скрывается внутри. Например, гостиная имеет очень высокий потолок, панорамные окна и светлые стены, украшением которых являются произведения искусства.

Монатики опубликовали фотографии изнутри / Фото с инстаграм-страниц Дмитрия и Ирины

В частности, сразу привлекает внимание огромная картина в ярких оттенках, которая, бесспорно, является акцентом в нейтральном интерьере.



Певец танцует с детьми в гостиной / Скриншот видео из инстаграма Дмитрия Монатика

Во дворе пара обустроила крытый бассейн, батут и детскую площадку. На заднем дворе есть еще одно здание, которое, вероятно, является гостевым домиком.

На сайте застройщика Ирина Монатик оставила такой отзыв: "Хочется спешить из такого любимого Киева в эту тишину, выйти на красивую террасу и уже никуда не спешить, наслаждаясь всем вокруг! Спасибо Вам, прекрасная семья, которая однажды изменила нашу жизнь. Уже мечтаем о доме побольше.

По данным СМИ, участок площадью 12 соток певец купил примерно 8 лет назад. В 2021 году его оценивали в 75 тысяч долларов.