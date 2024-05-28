Культовий будинок із "Сам удома" продають за 5 мільйонів доларів: його тепер не впізнати

Будинок із славнозвісного фільму "Сам удома" офіційно з'явився на ринку за 5,25 мільйона доларів. У ньому знімали першу частину кінострічки, але, на жаль, інтер'єр житла вже не той.

У 2018 році попередні власники зробили капітальний ремонт, тому зсередини будинок не впізнати. Відомо, що там є п'ять спалень та шість ванних кімнат.

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Не та картинка, яку пам'ятають глядачі

Покупцям пропонують розкішне фоє з дров'яним каміном, просторі спальні з гардеробними, власний спортзал, кінотеатр, опалювальний гараж тощо. Проте інтер'єр тепер не надто атмосферний, а такий, як у більшості сучасних будинків.

До та після ремонту в коридорі / Фото 20th Century Fox, Kurt Cichowski

Це рідкісна можливість стати власником однієї з найбільш знакових кінорезиденцій в американській попкультурі й створити незабутні спогади в його культових стінах,

– пишуть в оголошенні.

До речі, більшість сцен у першій частині насправді знімали в шкільному спортзалі неподалік, а цей особняк слугував екстер'єром.

Тепер інтер'єр повністю новий / Фото 20th Century Fox, Kurt Cichowski

Все ж деякі епізоди знімали в будинку. Хоч ремонт новий, за плануванням можна впізнати коридор і сходовий майданчик.