"Коли ви під’їжджаєте до нього, то наче загіпнотизовані. Він має круглі дерев'яні стіни", – каже агент із реєстру Кріс Андерсон. Житло вирішили продати за 5 295 000 доларів.

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Цікавий будинок у дуже тихому місці

Житло розташоване в престижному, але тихому районі приблизно за годину їзди на південь від Сан-Франциско. "Будинок-бочка" має площу 247 квадратних метрів. Зовнішні стіни мають додатковий шар червоного дерева для кращої ізоляції.

Будинок вміщує три спальні та дві ванні кімнати. Кожна спальня має власну "бочку", тож ліжка стоять біля круглої стіни. Основна спальня вміщує невелике патіо, де можна посидіти та випити чашку кави чи келих вина.

Багато дерева навіть всередині / Фото imageSPACE Photo

Унікальне житло спроєктували ще в 1973 році. Спочатку в ньому жив архітектор, близько двох років. Та він вирішив продати житло нинішнім власникам.

"Нові господарі внесли лише кілька змін, і в основному все залишилось так, як було побудовано», — каже Андерсон. Найбільше привертає увагу кухня в стилі ретро.

Будинок розташований у кінці вулиці та оточений деревами. Водночас до центру міста йти лише кілька хвилин. Це суттєві переваги, які роблять цей будинок дуже бажаним місцем для життя. До того ж він у чудовому стані, попри роки. Якщо нові власники не захочуть робити ремонт, то вони не будуть змушені це робити.

Будинок розташований у прекрасному місці / Фото imageSPACE Photo