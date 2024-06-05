Місцеві рієлтори кажуть, що цей будинок особливо сподобається фанатам казкових персонажів – гобітів. Адже помешкання справді схожі на ті, де жили ці герої. Вартість оренди казкового житла становить 5500 доларів на місяць.

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Помешкання у формі грибів з довгими ніжками

Унікальний будинок збудували ще в 1971 році. Загальна площа всіх помешкань становить 387 квадратних метрів. Житло вміщує три спальні, ванну кімнату, кухню-їдальню, вітальню та кімнату для відпочинку.

Інтер'єр настільки химерний, що його важко описати словами. Найбільше увагу привертають дерева, що розташовані в центрі кількох кімнат. Вони створюють казкове відчуття, наче густі гілки є опорою для стелі.

Химерний інтер'єр у стилі гобітів / Фото MushroomHouse

Серед інших цікавинок – печерні стіни, вигнуті двері, круглі вікна, а ще секретні тунелі та приховані проходи. Ще з самого початку цей химерний дизайн викликав ажіотаж у всьому штаті. Через це будинок навіть вважають одним із найпопулярніших у західному Нью-Йорку.

Агент із лістингу каже, що вартість оренди є виправданою, адже тимчасові мешканці побачать феноменальний простір. На його думку, будинок варто винайняти хоча б раз у житті, адже він єдиний у своєму роді.