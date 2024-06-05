Местные риелторы говорят, что этот дом особенно понравится фанатам сказочных персонажей – хоббитов. Ведь помещения действительно похожи на те, где жили эти герои. Стоимость аренды сказочного жилья составляет 5500 долларов в месяц.

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Помещение в форме грибов с длинными ножками

Уникальный дом построили еще в 1971 году. Общая площадь всех помещений составляет 387 квадратных метров. Жилье вмещает три спальни, ванную комнату, кухню-столовую, гостиную и комнату для отдыха.

Интерьер настолько причудливый, что его трудно описать словами. Больше всего внимание привлекают деревья, расположенные в центре нескольких комнат. Они создают сказочное ощущение, как густые ветви являются опорой для потолка.

Причудливый интерьер в стиле хоббитов / Фото MushroomHouse

Среди других интересностей – пещерные стены, изогнутые двери, круглые окна, а еще секретные тоннели и скрытые проходы. Еще с самого начала этот причудливый дизайн вызвал ажиотаж во всем штате. Поэтому дом даже считают одним из самых популярных в западном Нью-Йорке.

Агент по листингу говорит, что стоимость аренды является оправданной, ведь временные жители увидят феноменальное пространство. По его мнению, дом стоит снять хотя бы раз в жизни, ведь он единственный в своем роде.