Не будинок, а мрія: скільки коштує це казкове житло на березі Тихого океану

Розкішний маєток розташований на гавайському острові Кауаї. Його побудували на острівці при тихоокеанському березі за проєктом відомого американського архітектора.

Будинок востаннє продавали у 2005 році за 5,7 мільйона доларів теперішньому власнику. Зараз вартість елітної нерухомості становить майже 14 мільйонів доларів.

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Маєток на гавайському острові

На маленькому острівці біля океану розташований чарівний маєток, що спроєктував відомий архітектор із Сієтла Ральф Андерсон для своєї родини. Власники використовували будинок як місце для відпочинку.

Навколо будинку посадили пишний сад / Фото Sirois Kauai

Житло має площу 345 квадратних метрів та вміщує чотири спальні з окремими ванними кімнатами, вітальню, кухню та кілька терас. Серед додаткових зручностей – внутрішній басейн і відкрита кухня.

Краєвиди зі спальні / Фото Sirois Kauai

У дизайні інтер'єру найбільше привертають увагу склепінчасті дерев'яні стелі та колони з лавових каменів. Ще в будинку є багато панорамних вікон, крізь які чудово видно океан. А популярне місце для серфінгу під назвою Acid Drops можна побачити з веранди.

Вітальня з терасою / Фото Sirois Kauai

Праворуч від маєтку є невеликий пляж, а ліворуч – затока. Пляж у цьому місці відомий своєю ідеальною температурою у будь-яку пору року та кришталево чистою водою.