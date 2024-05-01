Дом последний раз продавали в 2005 году за 5,7 миллиона долларов нынешнему владельцу. Сейчас стоимость элитной недвижимости составляет почти 14 миллионов долларов.

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Имение на гавайском острове

На маленьком островке у океана расположен волшебный особняк, который спроектировал известный архитектор из Сиэтла Ральф Андерсон для своей семьи. Владельцы использовали дом как место для отдыха.

Вокруг дома посадили пышный сад / Фото Sirois Kauai

Жилье имеет площадь 345 квадратных метров и вмещает четыре спальни с отдельными ванными комнатами, гостиную, кухню и несколько террас. Среди дополнительных удобств – внутренний бассейн и открытая кухня.

Виды из спальни / Фото Sirois Kauai

В дизайне интерьера больше всего привлекают внимание сводчатые деревянные потолки и колонны из лавовых камней. Еще в доме есть много панорамных окон, сквозь которые прекрасно видно океан. А популярное место для серфинга под названием Acid Drops можно увидеть с веранды.

Гостиная с террасой / Фото Sirois Kauai

Справа от поместья есть небольшой пляж, а слева – залив. Пляж в этом месте известен своей идеальной температурой в любое время года и кристально чистой водой.