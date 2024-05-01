Найчастіше українці обирають готове житло від забудовника або таке, що в процесі будівництва. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
Зверніть увагу ОСББ та керуюча компанія: яка між ними різниця та що обрати мешканцям багатоквартирного будинку
Скільки українських родин взяли кредити на житло
Загалом придбати житло на умовах програми "єОселя" вирішили 9 500 родин. А з початку 2024 року іпотечні кредити взяли 3 205 родин на понад 5 мільярдів гривень.
"Майже кожен третій взяв кредит, щоб купити квартиру або приватний будинок так званого першого продажу – готового від забудовника або такого, що будується", – сказала Надія Бігун.
Статистика за останній тиждень квітня / Дані Мінекономіки
Хто оформлює найчастіше
Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 280 кредитів. Під 3% оформили:
- 151 військовослужбовець та силовик;
- 21 педагог;
- 20 медиків;
- 6 науковців.
Кредити під 7% отримали 64 українці без власного житла, 13 ВПО та 5 ветеранів.
Саме минулого тижня українці здебільшого брали кредити, щоб купити житло на вторинному ринку – таких було 176. Нерухомість першого продажу зацікавила 104 осіб.
Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі Київської області (80) та міста Києва (57), а також Львівської області (18); Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей (по 11).