Найчастіше українці обирають готове житло від забудовника або таке, що в процесі будівництва. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

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Скільки українських родин взяли кредити на житло

Загалом придбати житло на умовах програми "єОселя" вирішили 9 500 родин. А з початку 2024 року іпотечні кредити взяли 3 205 родин на понад 5 мільярдів гривень.

"Майже кожен третій взяв кредит, щоб купити квартиру або приватний будинок так званого першого продажу – готового від забудовника або такого, що будується", – сказала Надія Бігун.

Статистика за останній тиждень квітня / Дані Мінекономіки

Хто оформлює найчастіше

Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 280 кредитів. Під 3% оформили:

151 військовослужбовець та силовик;

21 педагог;

20 медиків;

6 науковців.

Кредити під 7% отримали 64 українці без власного житла, 13 ВПО та 5 ветеранів.

Саме минулого тижня українці здебільшого брали кредити, щоб купити житло на вторинному ринку – таких було 176. Нерухомість першого продажу зацікавила 104 осіб.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі Київської області (80) та міста Києва (57), а також Львівської області (18); Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей (по 11).