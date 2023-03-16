Сімейний дім, відомий як Анкоридж, розташований на набережній. До власності входить приватна стоянка для човнів і причал. Вартість нерухомості – понад 2,6 мільйона доларів.

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Дім голлівудської зірки

У 1800-х роках власником житла був адмірал британського флоту. Пізніше його придбала голлівудська зірка Мері Елізабет Мастрантоніо, яка знімалася у фільмах "Обличчя зі шрамом" і "Колір грошей". Вона жила разом із чоловіком – режисером Петом О'Коннором.

Будинок займає три поверхи та вміщує три вітальні, розкішну кухню, кабінет і терасу, що розміщується над водою.

Кухня обладнана вбудованою технікою, серед яких є стійка з колекцією вина. Поруч розміщена величезна їдальня для прийому гостей.



В кухні є колекція вина / Фото Mirror

У вітальні є великий камін з вапняковим оздобленням, оригінальні шкіряні сидіння та панорамні вікна. У задній частині кімнати є кабінет і бібліотека.



Інтер'єр вітальні / Фото Mirror

Біля сходового майданчика на першому поверсі розташована головна спальня з каміном, гардеробною та суміжною ванною кімнатою. На другому поверсі є сімейна ванна кімната та дві двомісні спальні.