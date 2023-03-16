Семейный дом, известный как Анкоридж, расположен на набережной. В собственность входит приватная стоянка для лодок и причал. Стоимость недвижимости – более 2,6 миллиона долларов.

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Дом голливудской звезды

В 1800-х годах владельцем жилья был адмирал английского флота. Позже его приобрела голливудская звезда Мэри Элизабет Мастрантонио, снимавшаяся в фильмах "Лицо со шрамом" и "Цвет денег". Она жила вместе с мужем – режиссером Пэтом О'Коннором.

Дом занимает три этажа и вмещает три гостиные, роскошную кухню, кабинет и террасу над водой.

Кухня оборудована встроенной техникой, среди которых есть стойка с коллекцией вина. Рядом расположена большая столовая для приема гостей.



В кухне есть коллекция вина / Фото Mirror

В гостиной есть большой камин, оригинальные кожаные сиденья и панорамные окна. В задней части комнати есть кабинет и библиотека.



Интерьер гостиной / Фото Mirror

Возле лестницы на первом этаже расположена главная спальня с камином, гардеробной и смежной ванной комнатой. На втором этаже есть семейная ванная комната и две двухместные спальни.