Розкіш у Санта-Фе: скільки коштує новий будинок у гірській місцевості

Цей сучасний глинобитний будинок на площі 1,2 гектара в Санта-Фе збудували у 2020 році. Він розташований у гірській місцевості, звідки відкриваються казкові краєвиди.

Неймовірна природа навколо та чисте повітря приваблюють власників вторинного житла, пари та деяких пенсіонерів, розповідає агент з лістингу Марк Бенем. Вартість будинку становить 2,7 мільйона доларів.

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Сучасний будинок майже в серці Санта-Фе

Одразу через вхідні ворота однорівневого будинку можна побачити вимощене цеглою подвір’я з фонтаном.

Також є внутрішній дворик з відкритим каміном із сидіннями, вбудовані грилі та кілька зон відпочинку.

Будинок має понад 260 квадратних метрів житлові зони. Тут є кухня відкритого плану із вбудованою барною стійкою, їдальня та вітальня.

Через великі скляні двері можна потрапити до розважальних зон просто неба та помилуватися краєвидами на гори Сангре-де-Крісто.

Будинок просто чудовий / Фото Barker Realty

У будинку є три спальні, одна основна та ще дві додаткових з окремими ванними кімнатами. Також поруч облаштований гараж на два авто.

Агент з лістингу каже, що це житло можна використовувати як основний чи вторинний будинок. "Єдина вимога для того, щоб бути частиною нашого "іншого міста", – це доброта", – з теплотою говорить Марк Бенем.