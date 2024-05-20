Біля будинку проходить шлях Хайрідж, тому "зі схилів можна буде повертатися додому на лижах". Це житло можна назвати мрією для всіх, хто любить природу та зимові види спорту. Ціна питання – 2,8 мільйона доларів.

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Ідеальний будинок для гірського відпочинку

Будинок розкішний як зовні, так і всередині. Якщо подивитися на фото маєтку, то увагу одразу привертає оздоблення сайдингом із червоного дерева.

Це не просто сучасний будинок, побудований на Кіллінгтоні. Це унікальний, єдиний у своєму роді будинок. …Він викликав справжній ажіотаж серед потенційних покупців з моменту появи на ринку,

– каже агентка з продажу.

Житло має площу 580 квадратних метрів і вміщує чотири спальні, кухню, кілька ванних кімнат, вітальню, бібліотеку та кімнату для розваг. У кожній кімнаті є багато деталей з дерева – клена, білої сосни та бука. Особливим місцем у будинку є передпокій, який назвали "коридором дерев".

Дерево додає тепла та затишку в інтер'єрі / Фото Realtor

Ще одна цікава кімната – ванна. Теперішній власник провів багато часу в Японії, тому зробив її у японському стилі з мозаїчною плиткою та "водоспадом".

Майже з кожної кімнати будинку видно гори – навіть з ванних. Перші власники зрозуміли переваги розташування, тому вирішили встановити вікна всюди, де тільки можна було.