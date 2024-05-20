Возле дома проходит дорога Хайридж, поэтому "со склонов можно будет возвращаться домой на лыжах". Это жилье можно назвать мечтой для всех, кто любит природу и зимние виды спорта. Цена вопроса – 2,8 миллиона долларов.

Обратите внимание Покупка квартиры в новостройке: что нужно знать об акте приема-передачи жилья

Идеальный дом для горного отдыха

Дом роскошный как снаружи, так и внутри. Если посмотреть на фото имения, то внимание сразу привлекает отделка сайдингом из красного дерева.

Это не просто современный дом, построенный на Киллингтоне. Это уникальный, единственный в своем роде дом. ...Он вызвал настоящий ажиотаж среди потенциальных покупателей с момента появления на рынке,

– говорит агент по продажам.

Жилье имеет площадь 580 квадратных метров и вмещает четыре спальни, кухню, несколько ванных комнат, гостиную, библиотеку и комнату для развлечений. В каждой комнате есть много деталей из дерева – клена, белой сосны и бука. Особым местом в доме есть прихожая, которую назвали "коридором деревьев".

Дерево добавляет тепла и уюта в интерьере / Фото Realtor

Еще одна интересная комната – ванная. Нынешний владелец провел много времени в Японии, поэтому сделал ее в японском стиле с мозаичной плиткой и "водопадом".

Почти из каждой комнаты дома видно горы – даже из ванных. Первые владельцы поняли преимущества расположения, поэтому решили установить окна везде, где только можно было.