Справжня казка: у Вермонті продають чарівний будинок біля Зелених гір

Чарівне та дуже затишне житло у стилі "будиночка на дереві" продають у Кіллінгтоні, штат Вермонт. Він особливий тим, що розташований в ідельному місці, звідки видно один із найкращих краєвидів на другу вершину Зелених гір.

Біля будинку проходить шлях Хайрідж, тому "зі схилів можна буде повертатися додому на лижах". Це житло можна назвати мрією для всіх, хто любить природу та зимові види спорту. Ціна питання – 2,8 мільйона доларів.

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Ідеальний будинок для гірського відпочинку

Будинок розкішний як зовні, так і всередині. Якщо подивитися на фото маєтку, то увагу одразу привертає оздоблення сайдингом із червоного дерева.

Це не просто сучасний будинок, побудований на Кіллінгтоні. Це унікальний, єдиний у своєму роді будинок. …Він викликав справжній ажіотаж серед потенційних покупців з моменту появи на ринку,

– каже агентка з продажу.

Житло має площу 580 квадратних метрів і вміщує чотири спальні, кухню, кілька ванних кімнат, вітальню, бібліотеку та кімнату для розваг. У кожній кімнаті є багато деталей з дерева – клена, білої сосни та бука. Особливим місцем у будинку є передпокій, який назвали "коридором дерев".

Дерево додає тепла та затишку в інтер'єрі / Фото Realtor

Ще одна цікава кімната – ванна. Теперішній власник провів багато часу в Японії, тому зробив її у японському стилі з мозаїчною плиткою та "водоспадом".

Майже з кожної кімнати будинку видно гори – навіть з ванних. Перші власники зрозуміли переваги розташування, тому вирішили встановити вікна всюди, де тільки можна було.