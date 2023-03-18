Будинок ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити від гучного міського життя. Проте водночас він розміщений всього за годину їзди від Брисбена.

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Будинок мрії для тих, хто любить гори

На саму гору ви виїжджаєте по прекрасній вітряній дорозі. Тут усе дуже пишно, великий тропічний ліс. На вершині можна добре розгледіти Брисбен,

– каже агент з продажу Ідан Гокінгс.

Помешкання вміщує п'ять спалень та три ванні кімнати. Спальні виходять на північ, що забезпечує приміщення природним світлом. Усі кімнати облаштовані та мають меблі.

Світла й простора вітальня / Фото Realestate

Також тут є кілька сонячних терас, тенісний корт, дві гідромасажні ванни та зона для барбекю з вогнищем тощо. У холодну погоду дім обігріває газовий камін.

Гокінс каже, що будинком цікавляться люди різного віку: від молодих пар до пенсіонерів.

"У нас були люди з Нового Південного Вельсу, Мельбурна, Канберри, Брисбена та Голд-Косту різного віку. Найбільше ним цікавилася пара, якій близько 70 років. Потім ми мали серйозний інтерес від людей віком за 30 років", – розповів агент з продажу.

Ціна за оренду помешкання змінюються. У сезонний період одна ніч може коштувати 450 доларів. Коли попит менший, то близько 350 доларів.



Територія навколо будинку / Фото Realestate