Дом идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от шумной городской жизни. Однако в то же время он расположен всего в часе езды от Брисбена.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввело в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Дом мечты для людей, которые любят горы

На гору вы выезжаете по прекрасной ветреной дороге. Здесь все очень пышно, большой тропический лес. На вершине можно хорошо разглядеть Брисбен,

– говорит агент по продажам Идан Гокингс.

В нем есть пять спален и три ванные комнаты. Спальни выходят на север, что снабжает помещение естественным светом. Все комнаты оснащены мебелью.

Светлая и просторная гостиная / Фото Realestate

Также здесь есть несколько солнечных террас, теннисный корт, две гидромассажные ванны и зона для барбекю с костром. В холодную погоду дом обогревает газовый камин.

Хокинс говорит, что домом интересуются люди всех возрастов: от молодых пар до пенсионеров.

"У нас были люди из Нового Южного Вельса, Мельбурна, Канберры, Брисбена и Голд-Коста всех возрастов. Больше всего им интересовалась пара, которой около 70 лет. Потом мы имели серьезный интерес от людей старше 30 лет", – рассказал агент по продажам .

Цена за аренду квартиры меняются. В сезонный период одна ночь может стоить 450 долларов. Когда спрос меньше, то около 350 долларов.



Территория вокруг дома / Фото Realestate