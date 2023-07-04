Грає барвами: зазирніть у цей будинок, щоб побачити неймовірний інтер'єр 1970-х

Унікальний будинок розташований в австралійському місті Нуріотпа. З моменту завершення будівництва житло не оновлювали, тому там зберігся тогочасний шарм.

Теперішні власники Ян і Сью люблять щось цікаве та незвичне, не винятком є їхній сімейний будинок. "Я шукав щось трохи унікальне, і мені завжди подобалися будинки в авангардному стилі", – ділиться чоловік.

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Будинок не оновлювали з 70-х

"Люди вражені, коли бачать нашу плитку на кухні та у ванній кімнаті. Ми зберегли також зовнішній вигляд будинку, тому що нам це подобається. Ми не шукали змін, тому це все дивовижне", – розповідають власники.

Будинок має два поверхи та загалом вміщує чотири спальні, більярдну, кілька відкритих розважальних зон. Він розташований на ділянці площею 12,34 гектара, на якій 6,52 гектара засаджено виноградом.

Інтер'єр просто неймовірний / Фото Realestate

Ян каже, що через зручне розташування будинку та його зонування, він може задовольнити низку покупців.

"У нас чудові краєвиди, і ми живемо всього за 50 хвилин їзди до міста. Житло може бути ідеальним для сім'ї чи будь-кого, хто любить спокій або ж вирощувати виноград", – говорить власник.

Вартість нерухомості можна дізнатися безпосередньо у власників. Публічно такої інформації вони не надали.