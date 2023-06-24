Будівля в Гані-Брук датується 1887 роком. У той час сім'я Поттс побудувала її як державну школу Франкліна. Там було вісім різних класів. Потім у будівлі облаштували церкву, а вже в 1970 році вона стала житлом.

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Будинок вразив усіх

"Це драматичний і романтичний будинок, який дуже чарівний", – вважають агенти з нерухомості. Він займає площу 311 квадратних метрів на двох поверхах.

У будинку збереглося багато оригінальних деталей, наприклад, гачки для одягу студентського зросту, дошки для навчання, платформи для вчителів тощо.

Кухня в домі розділена між двома приміщеннями на нижньому рівні, де також є ванна кімната.

Цікавий будинок з оригінальними шкільними деталями / Фото Virtual Vista

"Оскільки це будинок для однієї сім’ї, верхній поверх можна переробити. Наприклад, поділити приміщення на окремі кімнати, оскільки там лише одна велика площа. Можна також зробити кухню та більш функціональну ванну кімнату", – радить агентка з продажу Стюарт Гросс.

Будинок розташований на ділянці площею 1,6 акра. Навколо житла є дуже гарна природа, ростуть величезні, густі дерева, які ховають будинок, створюючи своєрідний оазис. Через дорогу теж розміщена гарна територія, де колись була популярна ферма та приміщенням для проведення заходів.

Чудова територія навколо житла / Фото Virtual Vista