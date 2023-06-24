Здание в Гане-Бруке датируется 1887 годом. В то время семья Поттс построила ее как государственную школу Франклина. Там было восемь разных классов. Затем в здании обустроили церковь, а уже в 1970 году она стала жильем.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

Дом поразил всех

"Это драматический и романтичный дом, который очень волшебный", – считают агенты по недвижимости. Он занимает площадь 311 квадратных метров на двух этажах.

В доме сохранилось много оригинальных деталей, например, крючки для одежды студенческого роста, доски для учебы, платформы для учителей и другое.

Кухня в доме разделена между двумя помещениями на нижнем уровне, где есть ванная комната.

Интересный дом с оригинальными школьными деталями / Фото Virtual Vista

"Поскольку это дом для одной семьи, верхний этаж можно переделать. Например, поделить помещение на отдельные комнаты, поскольку там только одна большая площадь. Можно также сделать кухню и более функциональную ванную", – советует агент по продажам Стюарт Гросс.

Дом расположен на участке площадью 1,6 акра. Вокруг жилья очень красивая природа, растут огромные, густые деревья, которые прячут дом, создавая своеобразный оазис. Через дорогу тоже находится красивая территория, где когда-то была популярна ферма и помещением для проведения мероприятий.

Прекрасная территория вокруг жилья / Фото Virtual Vista