Саме Джозеф Гловер та Джованні Соттіле найбільше попрацювали над дизайном особняка. Відомо, що 198-літній будинок вміщує одинадцять спалень і його продають за 8 мільйонів доларів.

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Особняк 19 століття з італійськими нотками

Житло збудував у 1825 році доктор Джозеф Гловер, який практикував медицину в Чарлстоні. У 1906 році Джованні Соттіле купив цю нерухомість і додав трохи італійських деталей.

Соттіле – італійський іммігрант, якого пізніше призначили консулом у своїй рідній країні. Тоді ж новий власник перетворив особняк на консульство. Вплив італійця на будинок помітний досі. Він зберігся у багатьох великих верандах. У 2019 році це престижне помешкання внесли до Національного реєстру історичних місць.



Затишна старовинна вітальня / Фото Realtor

Нинішні власники також залишили свій слід у будинку, відремонтувавши та оновивши кухню. У будинку площею понад тисячу квадратних метрів є п'ять спалень і три ванні кімнати.

Площа навколо будинку та задній двір закритого типу – чудові місця для відпочинку чи вечірок просто неба.

"Оригінальний план поверху залишається недоторканим, оскільки нинішні власники цінують історичну архітектуру та намагаються зберегти цілісність будинку", – розповідає агент з лістингу Метью Брокбенк.



Одна з 11 спалень / Фото Realtor