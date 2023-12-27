Інтер'єр будинку з чотирма спальнями ніколи не бачили у фільмі, але його знайомий екстер'єр продовжує привертати увагу. Ціна питання – 6,7 мільйона доларів.

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Біля будинку фотографуються кожного року

Агент з продажу каже, що територія довкола будинку справді дуже популярне місце в різдвяний період. Біля нього фотографуються кожного року.

Площа помешкання становить 347 квадратних метрів. Окрім чотирьох спалень, у будинку є ще чотири ванні кімнати, кухня, вітальня, додаткова кімната, дві гардеробні та дві комори, підвал і відкрита тераса. Що стосується дизайну інтер'єру, то він зроблений у перехідному стилі: поєднує традиційні та сучасні деталі.

Інтер'єр відомого будинку із "Сам удома" / Фото Realtor

"Його побудували у 1880-х роках і дотепер багато оновлювали. Приблизно 10 – 15 років тому будинок капітально відремонтували, встановивши центральне кондиціонування повітря та звукову систему, щоб житло відповідало сучасним стандартам. Основну ванну також оновили у 2015 році", – розповів агент.

Востаннє нерухомість переходила з рук у руки в 2009 році за 4,7 мільйона доларів. Агент вважає, що новий власник чи власниця використовуватиме його як основне місце проживання.