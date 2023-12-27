Интерьер дома с четырьмя спальнями никогда не видели в фильме, но его знакомый экстерьер продолжает привлекать внимание. Цена вопроса – 6,7 миллиона долларов.

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Возле дома фотографируются каждый год

Агент по продажам говорит, что территория вокруг дома действительно очень популярное место в рождественский период. Около него фотографируются каждый год.

Площадь квартиры составляет 347 квадратных метров. Кроме четырех спален, в доме есть еще четыре ванные комнаты, кухня, гостиная, дополнительная комната, две гардеробные и два амбара, подвал и открытая терраса. Что касается дизайна интерьера, то он сделан в переходном стиле: совмещает традиционные и современные детали.

Интерьер известного дома из "Сам дома" / Фото Realtor

"Его построили в 1880-х годах и до сих пор много обновляли. Приблизительно 10-15 лет назад дом капитально отремонтировали, установив центральное кондиционирование воздуха и звуковую систему, чтобы жилье соответствовало современным стандартам. Основную ванну также обновили в 2015 году", – рассказал агент.

В последний раз недвижимость переходила из рук в руки в 2009 году за 4,7 миллиона долларов. Агент считает, что новый владелец или владелица будет использовать его как основное место жительства.