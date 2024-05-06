Вигідна лише ціна: у Лондоні продають будинок із "сюрпризом" усередині
Джерело:Mirror
У місті Айлворт, що входить до Західного Лондона, продають великий трикімнатний будинок за досить вигідною ціною. Зовні він у гарному стані, але всередині на потенційних покупців чекає не надто приємний сюрприз.
Будинок продають за 175 тисяч фунтів стерлінгів, а це близько 215 тисяч доларів. Проте для майбутніх власників це не останні витрати.
Зверніть увагу З'явився рейтинг найкращих забудовників Києва: КН РІЕЛ увійшла до трійки лідерів
Мотлоху майже до стелі
Як тільки зайти в будинок, враження про житло одразу змінюється. Принаймні через те, що його стан неможливо оцінити. Адже всі кімнати повністю завалені речами колишніх господарів. Чого там тільки немає: ковдри, одяг, коробки, газети, книги, фоторамки, а ще багато сміття.
Покупцям доведеться, мабуть, тиждень це розбирати або ж скористатися послугами клінінгової компанії. Незрозуміло, чи у спальнях є ліжко, а у ванній кімнаті – туалет, бо через мотлох їх просто не видно. Та, найімовірніше, новим господарям потрібно буде зробити в будинку ремонт і придбати нові меблі.
"Проблема такого накопичення в тому, що воно може завдати шкоди будинку через надзвичайну вагу", – зазначив один із користувачів у соцмережі.
Будинок розташований у місці з чудовим транспортним сполученням. У радіусі одного кілометра є дві залізничні станції та станція метро.