Сюрприз всередині: що всередині цього на вигляд простого будинку

Зовні ви не зрозумієте, який це чудовий будинок в Акроні, штат Огайо. Уся краса, а це барвистий інтер'єр, ховається всередині.

Дійсно, цей будинок рясніє фантазією. Він був вітриною художнього самовираження – від стелі та стін, укритих розмальованими вручну фресками, до прикрашених квітами кухонних шаф.

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Дивовижний інтер'єр житла зробив будинок хітом

"Хлопець, який раніше жив там, Дон Ніколс, був справді цікавим. Він доручив місцевому художнику, який малював фрески переважно на комерційних будівлях, прийти до нього додому й намалювати одну фреску. З роками вони подружилися, і одна фреска перетворилася на вісім чи дев'ять", – розповідає агент з лістингу Ерік Купер.

Розфарбовані меблі та частина стіни / Фото MLS Now

На жаль, і власник, і художник вже померли. Фрески залишаються спадщиною їхньої дружби.

Житло продають за нормальною ціною – 130 тисяч доларів. Тому воно вже має статус умовного продажу лише після тижня на ринку.

"У нас уже було кілька пропозицій щодо будинку, і спочатку ми поставили собі завдання перевірити людей, сподіваючись, що вони збережуть фрески і не будуть їх фарбувати. Звичайно, ми не можемо бути впевнені, що вони цього не зроблять, але ми дуже на це сподіваємося", – каже Купер.

Неймовірна фреска на стелі / Фото MLS Now

Він каже, що більшість потенційних покупців зацікавилися будинком, оскільки знали, що там є витвори мистецтва. Деякі люди просто хотіли подивитися, але більшість приходили з бажанням купити.

У будинку є три спальні. Він має площу 133 квадратних метрів.

Фреска в їдальні / Фото MLS Now