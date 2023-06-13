Действительно, этот дом изобилует фантазией. Он был витриной художественного самовыражения – от потолка и стен, покрытых разрисованными вручную фресками, до украшенных цветами кухонных шкафов.

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Удивительный интерьер жилья сделал дом хитом

"Парень, ранее живший там, Дон Николс, был действительно интересным. Он поручил местному художнику, который рисовал фрески преимущественно на коммерческих зданиях, прийти к нему домой и нарисовать одну фреску. С годами они подружились, и одна фреска превратилась в восемь или девять", – рассказывает агент по листингу Эрик Купер.

Раскрашенная мебель и часть стены / Фото MLS Now

К сожалению, и владелец, и художник уже умерли. Фрески остаются наследием их дружбы.

Жилье продают по нормальной цене – 130 тысяч долларов. Поэтому оно уже имеет статус условных продаж только после недели на рынке.

"У нас уже было несколько предложений по дому, и поначалу мы поставили себе задачу проверить людей, надеясь, что они сохранят фрески и не будут их красить. Конечно, мы не можем быть уверены, что они этого не сделают, но мы очень на это надеемся", – говорит Купер.

Невероятная фреска на потолке / Фото MLS Now

Он говорит, что большинство потенциальных покупателей заинтересовались домом, поскольку знали, что там есть произведения искусства. Некоторые люди просто хотели посмотреть, но большинство приходило с желанием купить.

В доме есть три спальни. Он имеет площадь 133 квадратных метров.

Фреска в столовой / Фото MLS Now