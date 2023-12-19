Цією новиною були здивовані навіть мисливці за будинками. Очевидно, теперішнім власникам літак став непотрібним, або ж вони тепер не мають де його паркувати.

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Таємничий маєток із власним літаком

Особняк із шістьма спальнями в Пітерсфілді, Гемпшир, з'явився на ринку в п'ятницю за 3,95 мільйона фунтів стерлінгів. До власності належить також ставок, понад 4 гектари території та окремий гостьовий будинок. Реактивний літак, звісно, теж.



Чудовий маєток з величезною територією / Фото Savills

Як зазначили агенти з продажу: "Це пропозиція для тих, хто має глибокі кишені". Адже майбутні власники можуть жити в маєтку та одночасно здавати в оренду свій котедж.

В оголошенні вказують: "Цей приголомшливий дім і великі сади, розташовані на території престижного маєтку 1923 року. Його спроєктували одними з найвідоміших британських ландшафтних дизайнерів 20-го століття".



Сучасна оновлена кухня / Фото Savills

Хоча будинок має вже 100 років, він у чудовому стані. Одразу видно, що за ним доглядали й оновлювали за потреби. На фото видно одну зі спалень у маєтку, і вона без меблів. Тобто новим господарям потрібно буде ще вкласти кошти в облаштування житла.



Простора спальня з великими вікнами / Фото Savills