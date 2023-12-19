Этой новостью были удивлены даже охотники за домами. Очевидно, нынешним владельцам самолет стал ненужным, или же они теперь негде его парковать.

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Таинственное имение с собственным самолетом

Особняк с шестью спальнями в Питерсфилде, Хэмпшир, появился на рынке в пятницу за 3,95 миллиона фунтов стерлингов. К собственности принадлежит также пруд, более 4 гектаров территории и отдельный гостевой дом. Реактивный самолет, конечно, тоже.



Прекрасное имение с огромной территорией / Фото Savills

Как отметили агенты по продаже: "Это предложение для тех, кто имеет глубокие карманы". Ведь будущие владельцы могут жить в имении и одновременно сдавать в аренду свой коттедж.

В объявлении указывают: "Этот потрясающий дом и обширные сады, расположенные на территории престижного имения 1923 года. Его спроектировали одними из самых известных британских ландшафтных дизайнеров 20-го века".



Современная обновленная кухня / Фото Savills

Хотя дом уже 100 лет, он в отличном состоянии. Сразу видно, что за ним ухаживали и обновляли при необходимости. На фото видна одна из спален в имении, и она без мебели. То есть, новым хозяевам нужно будет еще вложить средства в обустройство жилья.



Просторная спальня с большими окнами / Фото Savills