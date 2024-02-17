Особняк на схилі гори: цей будинок з краєвидами на Тихий океан просто вражає
Джерело:Realtor
Цей чудовий маєток на схилі пагорба в Малібу, Каліфорнія, пропонує повну приватність і краєвид на океан з кожної кімнати. Житло в такому унікальному місці на ринку трапляється дуже рідко.
Будинок розташований в горах над омріяним прибережним містом. Ціна розкішного особняка становить 5,6 мільйона доларів.
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Краєвид на океан з кожної кімнати
Будинок площею 430 квадратних метрів вміщує чотири спальні. Хоча його завершили ще на початку 2000-х років, житло дуже сучасне та має безліч переваг.
Дім був побудований так, щоб з кожної кімнати відкривався чудовий краєвид на Тихий океан, навколишній ландшафт і навіть острів Санта-Каталіна вдалині,
– розповів агент з продажу.
Довга під'їзна дорога до будинку веде до гаража на два авто та великого внутрішнього дворика з відпочинковою зоною.
Якщо зайти в будинок, то спочатку видно фоє з високими стелями та панорамними вікнами. Далі є вітальня, що з'єднує внутрішній і зовнішній простори, акуратно обрамляючи краєвид на патіо, ландшафт і океан.
Скрізь панорамні вікна / Фото Realtor
Також на основному рівні є кухня, спальня, яку використовували як офіс, ванна в стилі спа, винна кімната, комори та їдальня. Нагорі облаштували ще три спальні та ванні кімнати.
"Основна спальня має мансардне вікно, камін і приватний балкон із окремою спа-ванною", – каже агент, зазначаючи, що в будинку є два балкони та три дров'яні каміни.
Та головною перевагою будинку є, звичайно, що розташування. До пляжу Малібу йти всього лише 2 хвилини. Це ідеальний дім для людей, які люблять воду та природу.